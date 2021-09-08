Приравнивать самокаты к мопедам предложили в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил приравнивать самокаты к мопедам. По его словам, их владельцы должны получать права категории «М» и знать правила дорожного движения. Об этом написал Ura.ru.

Афонский отметил, что электросамокат нельзя назвать транспортным средством, но необходимо идентифицировать человека, передвигающегося на нем по проезжей части дороги. Он добавил, что сейчас водители самокатов являются просто пешеходами.

«В настоящий момент тот, кто передвигается на средстве индивидуальной мобильности, считается пешеходом и поэтому практически любое столкновение с транспортным средством приравнивается к категории „наезд на пешехода“, что для автовладельцев чревато серьезными проблемами, хотя, возможно, они и не виноваты. В этом вопросе нужно наводить порядок, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения», — подытожил депутат.