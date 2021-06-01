У АвтоВАЗа возникла нехватка комплектующих, производство ряда моделей пришлось приостановить на два дня. Причина связана с проблемами поставщика электроники и рулевых систем Bosch. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, проблемы у Bosch вызваны жесткими коронавирусными ограничениями в Малайзии, где у Bosch есть предприятия, производящие мультимедийные системы для автомобилей, а также электроинструменты и автомобильное рулевое управление.

С сегодняшнего дня в стране вступили в силу самые жесткие за последний год ограничения. Местные власти разрешили сохранить деятельность 17 основным секторам экономики, но большинство субъектов будут работать с 08:00 до 20:00.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что проблемы с компонентами в том или ином виде сейчас есть у всех компаний на рынке. АвтоВАЗ, по его мнению, за некоторое время может найти себе и других поставщиков.

В конце мая АвтоВАЗ заявил, что больше не будет выпускать модель Lada Vesta, потому что компания переходит на новую платформу CMF-B.