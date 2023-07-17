Транспорт 17 июля 2023, 20:46 Примерную стоимость восстановления Крымского моста подсчитают к 18 июля Хуснуллин: примерный объем средств на восстановление Крымского моста подсчитают к 18 июля РИА «Новости»

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Приблизительное количество средств, необходимых для восстановления Крымского моста, подсчитают ко вторнику, 18 июля. Об этом по итогам совещания по ситуации на переправе сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«[Ущерб] пока еще не считали. К завтрашнему дню будем иметь примерную стоимость, чтобы выделить финансирование. Считаем количество материала, людей, необходимых для работы», — сказал вице-премьер.

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Для работ на мосту мобилизовали строителей и проектировщиков, отметил вице-премьер. Их будут вести в круглосуточном режиме.

«Уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже. Готовим оборудование и технику», — добавил Хуснуллин.

До полуночи 17 июля планируют завершить укрепление опоры Крымского моста, установить ограждение. А в течение следующих суток — восстановить освещение, после чего по мосту можно будет запустить легковые машины.

Движение машин через Крым и материк сделают круглосуточным через территории новых регионов. До этого транспорт в ночное время не пропускали военные из-за введенного комендантского часа.