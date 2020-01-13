Приложение «Парковки Москвы» поможет водителям оплатить эвакуацию авто
В Москве у водителей появилась возможность оплачивать эвакуацию и хранение машины на стоянке с помощью приложения «Парковки Москвы», передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Администратора московского парковочного пространства».
По данным издания, для того, чтобы воспользоваться услугой, в мобильном приложении надо открыть раздел «Штрафы и эвакуации». На экране проявится информация об эвакуированной машине. Затем необходимо отметить авто и оплатить счет.
«Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение: это можно сделать в Google Play и App Store», — пояснили в пресс-службе АМПП