Транспорт 18 сентября 2023, 11:42 Приложение «Московский транспорт» скачали более шести миллионов раз Приложение «Московский транспорт» скачали более 6 млн раз с 2017 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Приложение «Московский транспорт» запустили в столице в 2017 году. С начала работы его скачали более шести миллионов раз. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Приложение „Московский транспорт“ многофункциональное. Расписание городского транспорта, заказ такси, аренда самоката, пополнение проездного — в нем есть все», — подчеркнул он.

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Ликсутов добавил, что ежедневно им пользуются 800 тысяч человек. В этом году в приложение добавили первый регулярный речной маршрут.

«Московский транспорт» можно настроить под себя. Для этого нужно зарегистрироваться в нем. После этого можно оплачивать парковку, арендовать и бронировать самокаты, использовать сервис «По пути» и многие другие услуги.

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