Транспорт 29 мая 2023, 10:44 Приложение «Метро Москвы» обновят этим летом Дептранс Москвы: социальную карту можно будет привязать к приложению «Метро Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице началось тестирование новой функции для приложения «Метро Москвы». Это привязка социальной карты для отслеживания своих поездок, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Нововведение заработает в полном объеме уже этим летом. Приглашаю всех желающих принять участие в тестировании», — написал он.

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Для этого необходимо написать в чат-бот Telegram Александра. Диалог нужно начать со слова «оператор».

С помощью привязанной социальной карты около пяти миллионов москвичей смогут отслеживать свои поездки. Из них для одного миллиона обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно откроют функции покупки и записи льготных абонементов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что обладатели безлимитных проездных билетов «Тройка» или карты москвича смогут бесплатно брать на прокат велосипеды в сервисе «Велобайк».

Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Количество неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 поездок; на 90 дней — 180 поездок; на 365 дней (билет «Единый») — 390 поездок.

Пилотный проект стартует в первых числах лета.