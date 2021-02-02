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    02 февраля 2021, 22:46

    Приказ о минимальном объеме продажи топлива на бирже примут до 5 февраля

    Анатолий Минкин

    Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба до 5 февраля представят на рассмотрение правительства совместный приказ, устанавливающий минимальные объемы продажи топлива на бирже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на протокол по итогам заседания по ситуации на рынке топлива.
    Приказ о минимальном объеме продажи топлива на бирже примут до 5 февраля

    Приказ должен установить минимальные объемы для продажи на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, полученных в результате переработки топлива и газа.

    До 1 марта оба ведомства должны представить на рассмотрение правительства расчеты о влиянии на бюджет скорректированного механизма возмещения недополученной прибыли добывающим компаниям при поставках топлива на внутренний рынок. Итоговый проект постановления в правительстве ожидают до 1 марта 2021 года.

    Встреча членов правительства и представителей нефтяного рынка прошла 28 января. По итогам заседания участники выработали механизм по удержанию цен на бензин на внутреннем рынке, а также по увеличению минимальных объемов лотов на биржевых торгах.

    Просьба нефтяников о корректировке налогового маневра по компенсации из бюджета недополученной прибыли поддержки в правительстве пока не получила.

    Как сообщило Ura.ru со ссылкой на главу Федереальной антимонопольной службы Максима Шаскольского, в качестве предлагаемых мер для сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции участники заседания договорились увеличить запасы топлива на НПЗ и активнее работать на бирже. Шаскольский подчеркнул, что причин для роста розничных цен на бензин в России сейчас нет.

    По данным Росстата, розничные цены на топливо в России растут три недели подряд. Если 11 января литр бензина обходился российским водителям в 46 рублей 12 копеек, то 25 января цена на него выросла до 46 рублей 35 копеек. Цена за литр дизельного топлива с 11 по 25 января выросла с 48 рублей 84 копеек до 48 рублей 94 копеек. Следующие данные Росстат опубликует в среду, 3 февраля.