Приказ о минимальном объеме продажи топлива на бирже примут до 5 февраля

Приказ должен установить минимальные объемы для продажи на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, полученных в результате переработки топлива и газа.

До 1 марта оба ведомства должны представить на рассмотрение правительства расчеты о влиянии на бюджет скорректированного механизма возмещения недополученной прибыли добывающим компаниям при поставках топлива на внутренний рынок. Итоговый проект постановления в правительстве ожидают до 1 марта 2021 года.

Встреча членов правительства и представителей нефтяного рынка прошла 28 января. По итогам заседания участники выработали механизм по удержанию цен на бензин на внутреннем рынке, а также по увеличению минимальных объемов лотов на биржевых торгах.

Просьба нефтяников о корректировке налогового маневра по компенсации из бюджета недополученной прибыли поддержки в правительстве пока не получила.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на главу Федереальной антимонопольной службы Максима Шаскольского, в качестве предлагаемых мер для сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции участники заседания договорились увеличить запасы топлива на НПЗ и активнее работать на бирже. Шаскольский подчеркнул, что причин для роста розничных цен на бензин в России сейчас нет.

По данным Росстата, розничные цены на топливо в России растут три недели подряд. Если 11 января литр бензина обходился российским водителям в 46 рублей 12 копеек, то 25 января цена на него выросла до 46 рублей 35 копеек. Цена за литр дизельного топлива с 11 по 25 января выросла с 48 рублей 84 копеек до 48 рублей 94 копеек. Следующие данные Росстат опубликует в среду, 3 февраля.