Прием заказов на Subaru Forester 2022 стартовал в России

В России начался прием заказов на обновленный кроссовер Subaru Forester 2022. Цена на автомобиль, который поступит в продажу в начале будущего года, будет начинаться от 2,909 миллиона рублей. Об этом написал «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу японского производителя.

Во внешнем виде автомобиля разработчики поменяли головную оптику и форму переднего бампера. Кроме того, в кроссовере представлен новый дизайн решетки радиатора и колесных дисков, а также новый вид задних фонарей, сообщила «Экономика сегодня».

Новые настройки передней и задней подвески обеспечат пассажирам и водителю автомобиля более комфортную езду как по обычным дорогам, так и по более сложным. Также в Subaru Forester встроили большой экран, который позволит водителю, пользуясь функционалом, не отвлекаться от езды.