Прием заказов на новый Toyota Land Cruiser стартовал в России

В России начался прием заказов на новую модель Toyota Land Cruiser 300 GR SPORT. Об этом сообщили «Известия».

Авто получило боковые подножки с особым дизайном, черные 18-дюймовые колесные диски и оригинальную радиаторную решетку с крупными ячейками. Машина доступна с бензиновым турбомотором объемом 3,5 литра и 3,3-литровым турбодизельным движком, который работает вкупе с 10-ступенчатой коробкой передач. Стартовая стоимость модели составляет 7 620 000 рублей.