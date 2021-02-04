Причину остановки движения на фиолетовой ветке назвали в Мосметро

В Мосметро назвали предварительную причину остановки движения на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подрядчик не соблюдал правила проведения работ в тоннеле.

«Предварительная причина произошедшего — несоблюдение подрядчиком ООО „Элером“ правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин», - заявили в ведомстве.

Сотрудники Мосметро продолжают работу для возобновления движения на участке между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле». Сначала ориентировочное время восстановления указывали семь утра, затем объявили о продлении ремонта на полчаса.

В Москве в четверг, 4 февраля, остановили движение на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии из-за необходимости проверки инфраструктуры. Для удобства жителей запустили 160 компенсационных автобусов вдоль участка Таганско-Краснопресненской линии с остановками у станций метро «Планерная», «Сходннская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».