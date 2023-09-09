Транспорт 09 сентября 2023, 09:48 Причиной задержки рейса из Новосибирска стала паническая атака у петербуржца — СМИ Shot: петербуржец задержал рейс из Новосибирска из-за панической атаки Unsplash

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Мужчина заявил о бомбе в самолете, летевшем из Новосибирска в Петербург, чтобы задержать рейс. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Причиной такого поступка петербуржца стала паническая атака. По данным журналистов, нетрезвый мужчина не смог справиться со стрессом из-за девятичасового перелета и заявил о взрывчатке на борту самолета. Сотрудники полиции произвели повторный осмотр Boeing 777 и пассажиров, не обнаружив никаких опасных объектов.

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В итоге рейс задержали на два часа. Виновника происшествия доставили в отделение полиции и составили на него протокол.