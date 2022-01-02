Причиной ДТП автобуса под Рязанью могла стать усталость водителя

Полиция поделилась с «Известиями» данными о причине смертельного ДТП с участием автобуса под Рязанью. Его водитель мог находиться за рулем в утомленном состоянии.

Это состояние и поставило под угрозу безопасность, приведя в итоге к катастрофическим последствиям. Возбуждено два уголовных дела: о нарушении правил ПДД, повлекшем смерть двоих и более, и об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус, в воскресенье въехавший в опору железнодорожного моста под Рязанью, за несколько часов перед этим столкнулся с легковым автомобилем в Москве.

Число пострадавших в аварии под Рязанью между тем возросло до 22 человек, сообщили в прокуратуре региона. Госпитализировали 12 человек, 10 отпустили домой. Двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в больнице, три человека находятся в реанимации. Пятеро человек погибли, включая водителя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту аварии.