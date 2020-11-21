Приборы для быстрого тестирования водителей вскоре появятся в России — МВД
Об этом РИА «Новости» рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.
«Прибор зарубежный, но там большого ноу-хау нет, со временем рынок отреагирует, он появится и здесь. Сам по себе прибор существует достаточно давно, но до этого просто не применялся. Он довольно дорогостоящий, но сейчас появилась реальная возможность купить его, он закупается», — сказал Митрошин.
Принцип работы экспресс-тестов схож с «Трубкой Мохова-Шихнаренко». Реагент в приборе меняет цвет при контакте с молекулами алкоголя.
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников уточнил агентству экономической информации «Прайм», что прибор позволит на основе анализа слюны и выдыхаемого воздуха за считанные секунды определить, употребляли или нет автолюбитель алкоголь, наркотические вещества или психотропные средства.
Черников подчеркнул, что на традиционное медосвидетельствование требуется продолжительное время. Новый индикатор позволит установить наличие в организме определенных веществ за 15 секунд.