Транспорт 14 августа 2023, 18:59 Президент Союза турагентств Голов назвал нецелесообразным отказ от табличек на английском языке на указателях метро

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Отказ от дублирующих надписей на английском языке на указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог является нецелесообразным. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, такая инициатива навредит въездному туризму.

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Голов напомнил, что таблички с переводом на английский подготовили к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Отмечается, что исключить обязательное дублирование надписей на указателях предложило Министерство транспорта РФ.