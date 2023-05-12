Транспорт 12 мая 2023, 17:43 Президент РСА Уфимцев: штрафы за отсутствие ОСАГО снизят число правонарушений на дорогах

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Введение автоматических штрафов для автомобилистов за отсутствие полисов ОСАГО по камерам позволит снизить число правонарушений на дорогах. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев «Известиям».

По словам эксперта, по российским дорогам передвигаются более 10% автомобилистов. Если у всех будет полис ОСАГО, то в таких случаях никому из водителей не придется платить за тех, у кого нет страховки.

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Как сообщил сайт Runews, в среднем добросовестные автовладельцы платят почти 600 рублей за водителей без полиса.