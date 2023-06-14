Транспорт 14 июня 2023, 19:45 Президент НТС Баженов раскритиковал нелегальные заправочные станции Президент НТС Баженов призвал избавиться от нелегальных заправок

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Легальные заправки, в отличие от подпольных, всегда соблюдают стандарты. На них не будет проблем с недоливом топлива, а также с низким качеством бензина. Такой информацией поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист посоветовал взять под контроль ситуацию с серыми рынками заправок. Он подчеркнул, что некоторые недобросовестные компании могут и вовсе торговать ворованным топливом.

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«Здесь важно отделять мух от котлет. Контролировать нужно тех, кому это требуется, а не создавать дополнительные проверки для тех, кто давно и нормально работает», — пояснил Баженов.