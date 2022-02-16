Президент Киргизии стал водителем автобуса

Президент Киргизии Садыр Жапаров попробовал свои силы за рулем нового автобуса местного производства. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал 24.kg.

Новую профессию политик освоил во время рабочей поездки в Чуйскую область. Там проходило его знакомство с продукцией предприятия ОсОО «Белес.kg». Политик подчеркнул, что новый автобус может помочь решить ряд социальных и экономических проблем. Когда тестирование модели заграницей подойдет к концу, начнется его начнут выпускать в производственных масштабах.