Транспорт 18 марта 2024, 13:55 Президент «Грузавтотранса» Матягин: грузоперевозчики начинают отказываться от парка и переходить на аутсорсинг

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Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с ИА НСН рассказал, что автомобильные грузоперевозчики начинают отказываться от парка и переходить на аутсорсинг из-за роста стоимости лизинга до 24% годовых.

При этом автоэксперт добавил, что более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг в отличие от мелких компаний. Некоторые организации предпочитают не обновлять парк и использовать старые машины.

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«Индивидуальные предприниматели ездят на старых машинах, потому что стоимость автомобиля сегодня плюс прицеп — это 10-12 миллионов плюс шесть миллионов. С учетом ставки лизинга в 24% перевозчику надо в четыре раза заплатить больше», — пояснил он в беседе с журналистами.