Транспорт 20 ноября 2023, 17:58 Президент АвтоВАЗа Соколов: серийное производство Lada e-Largus будет запущено в 2024 году

Читать 360tv в

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что серийное производство электромобиля e-Largus будет налажено во втором квартале 2024 года. Об этом рассказал ТАСС.

Как написали «Известия», выпуск автомобилей планируют наладить на конвейере Ижевского завода.

Реклама

«В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания, а также серийное производство e-Largus», — сказал Соколов.