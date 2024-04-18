Транспорт 18 апреля 2024, 17:11 Президент ассоциации «Грузавтотранс» Матягин назвал временными трудностями задержки с оплатами перевозок

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Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с ИА НСН назвал временными трудностями задержки с оплатами грузоперевозок.

Дело в том, что переориентация на рынки Ирана, Турции, Казахстана и Китая растет год от года. В связи с этим увеличивается товарооборот и происходят задержки с оплатами, сказал он.

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«Какие-то задержки с оплатами, — это текущие моменты, связанные с введением определенных санкций, ограничений и так далее. Думаю, мы это переживем и каким-то образом обойдем», — добавил эксперт.

По словам Матягина, цена на грузоперевозки увеличивается относительно роста звеньев в цепочке.