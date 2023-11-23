Транспорт 23 ноября 2023, 18:45 Новый «Москвич 8» презентуют в конце 2024 года Масляков: новый кроссовер «Москвич 8» презентуют в конце 2024 года РИА «Новости»

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Новый кроссовер «Москвич 8» презентуют в конце 2024 года. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор автозавода по производству Олег Масляков.

По его словам, новый автомобиль будет относиться к классу D. Он станет одной из новинок возрождающегося бренда «Москвич».

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Кроме того, завод планирует показать среднеразмерный кроссовер «Москвич 5» в первой половине 2024 года.

Автозавод занял территорию бывшего предприятия «Рено Россия». Ранее французский автогигант Renault покинул российский рынок и в мае предыдущего года передал свою долю в московском предприятии правительству Москвы. На текущий момент 50% акций «Москвича» стали принадлежать компании «Камаз»..

Ранее более 200 автомобилей «Москвич 3» передали столичной полиции по поручению мэра столицы Сергея Собянина.