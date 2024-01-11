Транспорт 11 января 2024, 12:05 Претензии Пескова к снегоболотоходу «Хищник» пообещали учесть Бизнесмен Мезенин пообещал учесть критику Пескова к снегоболотоходу «Хищник» Скриншот с видео/ hishnik.pro / YouTube

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Снегоболотоход «Хищник» оборудовали импортным двигателем из-за неимения отечественных аналогов. В остальном критику в адрес машины учтут и доработают ее конструкцию, заявил РИА «Новости» глава компании «Мег Вест» Максим Мезенин.

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. <…> Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять», — сказал он.

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Максим Мезенин не согласился с тем, что у производителя «Хищника» мало конкурентов. По его словам, в России выпуском вездеходов занялись около 160 фирм. Бизнесмен заявил, что его компания усовершенствовала технику и применила технологии, которых нет у других участников рынка.

Он подтвердил, что двигатель снегоболотохода — импортный. Максим Мезенин заявил, что ни в России, ни в Белоруссии не нашли подходящих для таких машин моторов. Коробка передач, по его словам, отечественная, но ее, в отличие от некоторых других узлов и агрегатов, собственные сотрудники доработать не могли. Кузов и раму для «Хищника» компания выпустила самостоятельно.

Президент России Владимир Путин воспользовался снегоболотоходом «Хищник» во время поездки в Анадырь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал машину. Он заявил, что водителю пришлось вручную исправлять некоторые неполадки.