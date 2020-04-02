Пресс-секретарь «Пассажиравтотранса» рассказал, что все автобусы в Санкт-Петербурге дезинфицируются

Она рассказала, что в связи эпидемией коронавируса все автобусы компании подвергаются регулярной дезинфекции — не только в конце дня, но и на конечных остановках. Также регулярно проводят влажную уборку.

«Если у вас есть сомнения, то лучше всегда сообщать, чтобы понимали, где нарушают установленные требования», — призвала она жителей города.