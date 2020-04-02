    02 апреля 2020, 14:09

    Пресс-секретарь «Пассажиравтотранса» рассказал, что все автобусы в Санкт-Петербурге дезинфицируются

    Дарья Морозова

    Официальный представитель «Пассажиравтотранса» Татьяна Клепикова призвала жителей Санкт-Петербурга сообщать, если чистота автобусов вызывает сомнения. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она рассказала, что в связи эпидемией коронавируса все автобусы компании подвергаются регулярной дезинфекции — не только в конце дня, но и на конечных остановках. Также регулярно проводят влажную уборку.

    «Если у вас есть сомнения, то лучше всегда сообщать, чтобы понимали, где нарушают установленные требования», — призвала она жителей города.