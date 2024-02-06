Транспорт 06 февраля 2024, 18:42 Преподаватель Малышенко: домкрат и лебедка помогут освободить машину из снежного плена

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Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, как вытолкать автомобиль из сугроба. Слова эксперта передал Life.

Специалист отметил, что вызволить машину из снежного плена способен домкрат. Под колеса приподнятого транспорта следует подложить доски или камни. При улучшенном сцеплении процесс пройдет легче.

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Еще один вариант — использование лебедки. Малышенко посоветовал закрепить один конец троса устройства на дереве или столбе, а затем с помощью привода вытащить машину.