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    14 июля 2020, 12:14

    Премьера внедорожника. Ford продемонстрировал новую версию Bronco

    Алена Кудырко

    Новый автомобиль сделан на базе компактного пикапа Rаngеr из линейки Ford Motor Company. Новинку презентовали 14 июля, сообщил портал Carsweek.

    Автомобиль будет предлагаться в разном исполнении, ознакомила с подробностями газета «Известия». Потенциальный покупатель сможет выбрать между двух- или четырехдверной машиной, определить для себя объем двигателя — 2,3 л (270 л. с.) или 2,7 л (310 л. с.), а также определиться с коробкой передач: семискоростная «механика» или 10-ступенчатый «автомат».

    Дорожный просвет нового внедорожника — 294 мм. Это делает возможным преодоление водных препятствий глубиной до 851 мм. Салон автомобиля оснащен монитором SYNC4 с доступом к камере кругового обзора.

    Концепция внедорожника Bronco разработана на базе пожеланий поклонников Ford. Цена двухдверного автомобиля будет начинаться от 2,1 млн рублей, четырехдверного — от 2,45 млн рублей.