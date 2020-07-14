Премьера внедорожника. Ford продемонстрировал новую версию Bronco

Автомобиль будет предлагаться в разном исполнении, ознакомила с подробностями газета «Известия». Потенциальный покупатель сможет выбрать между двух- или четырехдверной машиной, определить для себя объем двигателя — 2,3 л (270 л. с.) или 2,7 л (310 л. с.), а также определиться с коробкой передач: семискоростная «механика» или 10-ступенчатый «автомат».

Дорожный просвет нового внедорожника — 294 мм. Это делает возможным преодоление водных препятствий глубиной до 851 мм. Салон автомобиля оснащен монитором SYNC4 с доступом к камере кругового обзора.

Концепция внедорожника Bronco разработана на базе пожеланий поклонников Ford. Цена двухдверного автомобиля будет начинаться от 2,1 млн рублей, четырехдверного — от 2,45 млн рублей.