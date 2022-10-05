Премьера пятидверного Jimny Suzuki состоится в декабре 2022 года | 360°

Транспорт 05 октября 2022, 23:23 Поделиться Telegram

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Viber Премьера пятидверного Jimny Suzuki состоится в декабре 2022 года

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Компания Suzuki Motor представит пятидверную версию рамного внедорожника Jimny. Премьера состоится в декабре 2022 года в ходе международного автосалона Auto Expo в Индии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Drom.

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Автомобиль станет длиннее на 300 миллиметров. Компания также представит гибридную версию Jimny. В данной версии установят новый двигатель с турбонаддувом. При этом машины будут производить в разы меньше выбросов в атмосферу.

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