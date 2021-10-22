Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин обсудил с порталом Pravda.Ru установку в Москве дорожных камер, которые «штрафуют» за проезд между полос.

«Это хотя бы прекратит чрезвычайно опасные безобразия, когда у нас мотоциклы ездят прямо между рядами автомобилей, что запрещено правилами дорожного движения. Это массовое явление в Москве», — заметил Блинкин.

Он объяснил, мотоцикл должен занимать место на дороге, как авто на полосе, а все столичные мотоциклы ездят по разметке, что очень опасно.