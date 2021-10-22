«Прекратит чрезвычайно опасные безобразия». Автоэксперт — об установке «штрафующих» за проезд между полос камер
Автоэксперт Блинкин высказался за установку «штрафующих» за проезд между полос камер
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин обсудил с порталом Pravda.Ru установку в Москве дорожных камер, которые «штрафуют» за проезд между полос.
«Это хотя бы прекратит чрезвычайно опасные безобразия, когда у нас мотоциклы ездят прямо между рядами автомобилей, что запрещено правилами дорожного движения. Это массовое явление в Москве», — заметил Блинкин.
Он объяснил, мотоцикл должен занимать место на дороге, как авто на полосе, а все столичные мотоциклы ездят по разметке, что очень опасно.