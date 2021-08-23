Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

На Восточном экономическом форуме-2021 во Владивостоке представят российский автомобиль премиум-класса Aurus, который будет работать на водородном топливе.

В пресс-службе автопроизводителя рассказали РИА «Новости», что в этом году Aurus впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для бренда.

«В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП „НАМИ“ — Aurus на водородном топливе», — привело агентство слова своего собеседника.

Серийное производство Aurus Senat стартовало 31 мая 2021 года на заводе в Елабуге. Тогда же был представлен первый лабораторный образец Aurus на водороде. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел тест-драйв новинки. Он особенно отметил бесшумность двигателя. Серийную версию такого авто планируется разработать к 2024 году, сообщал тогда министр.

Он отмечал, что параллельно с водородной комплектацией машины также ведутся разработки электрической и гибридной. При этом выпуск электромобилей должен начаться раньше выпуска авто на водороде.