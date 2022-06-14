Представительства автоконцернов в РФ попросили привлечь к уголовной ответственности

Представительства крупнейших грузовых автомобильных производителей Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco попросили привлечь к уголовной ответственности в России. С такой просьбой в МВД и Генпрокуратуру обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Также предлагается взять под контроль находящиеся на складах в РФ детали и запчасти. Об этом сообщили «Известия».

Причиной стало прекращение этими компаниями поставок и продаж своих автомобилей и запчастей к ним на территории России. В ОПИ считают, что это угрожает безопасности водителей и пассажиров. Кроме того, из-за этого увеличились цены на оставшиеся у дилеров грузовики, запчасти и сервисное обслуживание. Повышается себестоимость грузоперевозок, в связи с чем транспортные компании повышают тарифы или прекращают работу.

«Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем — снижение уровня благосостояния российских граждан», — подчеркнул глава ОПИ Олег Павлов.

Он добавил, что отсутствие запчастей скажется на всех россиянах, поскольку товары перевозятся на грузовиках.

В свою очередь глава национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что разрыв сервисных контрактов несет в себе потенциальную опасность.

«В итоге может произойти трагедия, например, отказ тормозов, а водитель этого не увидит. Это просто терроризм. Также есть большая проблема с запчастями, на которые выросли цены», — сообщил он.

Ранее ОПИ также предъявила иски в отношении российских юрлиц — отечественных импортеров продукции и запчастей крупнейших автоконцернов, в числе которых Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor.