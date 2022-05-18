Представители Союза пешеходов выступили за введение прав для владельцев электросамокатов

Россия нуждается в ведении прав для владельцев мощных электросамокатов, так как они угрожают жизни людей. Таким мнением поделился председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист пояснил, что данная проблема актуальна с 2016 года. По его словам, электросамокаты могут разгоняться до 20 километров в час и могут быть смертельно опасными. Кроме того, такие средства передвижения не приспособлены для дорог России. Поэтому для них необходимо создать отдельные дорожки.

«Мы должны исходить из того, что пока это механическое транспортное средство абсолютно не подходит для наших дорог. Для него просто нет места. Где оно может ездить? Если сделать достаточно велодорожек, отделенных и от проезжей части, и от тротуаров, то оно там может ездить», — пояснил он.