Представители Роскачества объяснили, как правильно использовать электросамокаты | 360°

Транспорт 17 сентября 2022, 00:28 Поделиться Telegram

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Viber Представители Роскачества объяснили, как правильно использовать электросамокаты

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Электрические самокаты планируют приравнять к мопедам. По этой причине для управления ими необходимо будет иметь права категории М, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В ведомстве пояснили, что для управления самокатом подойдут и обычные водительские права. Подобная инициатива вызвана тем, что данные транспортные средства способны развивать довольно высокую скорость — до 25 километров в час.

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«Все электросамокаты планируют снабжать светоотражателями. Также предполагается наличие маркировки (номер двигателя, название производителя, максимально возможные скорость, вес, габариты, и так далее)», — отметили в ведомстве.

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