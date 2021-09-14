Представители метро Москвы объяснили перевод указателей на узбекский и фарси

Указатели на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» Московского метрополитена продублировали на фарси и узбекском для мигрантов. Ведь именно из этих точек ходит наземный транспорт до миграционного центра «Сахарово». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«От станций метро „Прокшино“ Сокольнической линии и „Лесопарковой“ Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра „Сахарово“, поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси — языке большинства народов Таджикистана — и на узбекском», — рассказали РИА «Новости» в метрополитене.

В пресс-службе метро добавили, что главная задача — сделать Московский метрополитен комфортным и понятным для разных пассажиров. К примеру, схема подземки на электронном табло в вагонах дублируется сразу на девяти языках.

Ранее стало известно, что льготные категории жителей московского региона в ближайшее время смогут начать пользоваться бесплатным проездом в метро, наземном городском транспорте, пригородных электричках, МЦК, а также других видах транспорта. Такое соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.