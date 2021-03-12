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    12 марта 2021, 15:54

    Представители Mercedes показали фотографии нового болида F1

    Полина Петрова

    Представители Mercedes опубликовали в официальном Тwittеr-аккаунте компании фотографии нового болида Формулы-1, написал спортивный интернет-портал «Чемпионат».

    Представители Mercedes показали фотографии нового болида F1

    На снимках видно, что у гоночного автомобиля нестандартное днище с волнистыми краями. Пользователи Сети прозвали дно машины «змеиным», сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон отметил, что ранее компания не показывала внесенные конструктивные изменения, чтобы конкурентам не удалось изучить технологию. Инженеры добавили специальные аэродинамические детали на крае днища.