Представители Kiа назвали стоимость нового минивэна Carnival для РФ

Уточняется, что в сравнении с предыдущей моделью габаритная длина авто стала больше на 40 миллиметров и составляет 5155 миллиметров. Кроме этого, размер колесной базы увеличился на 30 миллиметров - до 3090 миллиметров.

В салоне машины предусмотрена широкая передняя панель в стиле high-tech. Она оснащена сенсорным дисплеем. Отображаемое на дисплее может быть разделено на два экрана — для водителя, а также пассажира.

В центральную консоль помещена «шайба» контроллера. С его помощью происходит электронное управление работой силовой передачи.