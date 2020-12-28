Представители Kiа назвали стоимость нового минивэна Carnival для РФ
Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Kia назвали стоимость нового минивэна Carnival для России. Машину предлагают по цене от 2 599 900 рублей, информирует «Известия» со ссылкой на пресс-релиз производителя.
Уточняется, что в сравнении с предыдущей моделью габаритная длина авто стала больше на 40 миллиметров и составляет 5155 миллиметров. Кроме этого, размер колесной базы увеличился на 30 миллиметров - до 3090 миллиметров.
В салоне машины предусмотрена широкая передняя панель в стиле high-tech. Она оснащена сенсорным дисплеем. Отображаемое на дисплее может быть разделено на два экрана — для водителя, а также пассажира.
В центральную консоль помещена «шайба» контроллера. С его помощью происходит электронное управление работой силовой передачи.