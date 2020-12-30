Представители Chevrolet увеличили скидки на седаны Nexia и Cobalt в РФ

Уточняется, что потенциальным покупателям предложат приобрести авто со скидкой до 60 тыс рублей. Если клиент захочет взять машину в кредит либо оформить Trade-in, цена снизится на 8,5% и 7,9% до 650 и 700 тысяч рублей соответственно.

По словам исполнительного директора компании-дистрибьютора Вадима Артамонова, розничные цены на эти модели не изменятся. При этом в 2021 году их можно будет купить на льготных условиях.