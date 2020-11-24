Представители BMW сообщили об отзыве более 200 авто в России

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, которые были изготовлены в период с августа по октябрь нынешнего года. Причиной этого назвали ошибку в процессе сварки. Приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги выполнили неверно.

Сотрудники агентства объяснили, что неправильное приваривание детали может привести к его полному отделению. В итоге из-за потери направляющей системы подвески колеса машина может стать неуправляемой.

Для владельцев всех отзываемых автомобилей бесплатно осуществят проверку серийного номера подрамника. Если будет необходимо, заменят передний подрамник.