Представители BMW сообщили об отзыве более 200 авто в России
Представители компании ООО «БМВ Русланд Трейдинг» сообщили, что отзывают 216 автомобилей в России. В их числе BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06) и X7 (серия G07), информирует ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, которые были изготовлены в период с августа по октябрь нынешнего года. Причиной этого назвали ошибку в процессе сварки. Приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги выполнили неверно.
Сотрудники агентства объяснили, что неправильное приваривание детали может привести к его полному отделению. В итоге из-за потери направляющей системы подвески колеса машина может стать неуправляемой.
Для владельцев всех отзываемых автомобилей бесплатно осуществят проверку серийного номера подрамника. Если будет необходимо, заменят передний подрамник.