12 декабря 2023, 13:39
Представители АвтоВАЗа подтвердили работу над собственным турбомотором
Представители АвтоВАЗа рассказали о производстве перспективных силовых агрегатов. Так, на заводе подтвердили работу над собственным турбомотором, сообщили «Известия».
Данное устройство мощностью 150 лошадиных сил будет использовано для кроссовера на базе «Весты».
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Кроме того, в следующем году специалисты намерены модернизировать 16-клапанный мотор 1,6. Он получит прибавку момента на «низах». Мощность составит около 120 лошадиных сил.
АвтоВАЗ
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