Транспорт 20 июля 2023, 15:51 Представитель Whoosh Каймолик посоветовала не кататься по лужам на электросамокатах

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Кататься на электросамокатах по лужам не стоит, так как они могут сломаться. Такой информацией поделилась пресс-секретарь сервиса по аренде электросамокатов Whoosh Юлия Каймолик. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, дождь не вредит электросамокатам, так как сверху они герметизированы и защищены. Однако нижняя часть на должна соприкасаться с водой, так как может повредиться электроника транспортного средства.

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«Если самокаты долгое время стоят в воде, мы потом обязательно отвозим их на ТО, чтобы убедиться в их исправности», — пояснила она.