Представитель Mercedes-Benz сообщил, что отзывает в РФ 7 тысяч авто

Под отзыв попали фургоны, которые были реализованы с 2018 по 2020 год.

«Причина отзыва транспортных средств: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании», — уточнили в сообщении.

На машинах бесплатно для владельцев откорректируют положение двойного замка ремня. Официальные представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Клиенты получат письма, либо их оповестят по телефону.