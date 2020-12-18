Представитель Mercedes-Benz сообщил, что отзывает в РФ 7 тысяч авто
Сотрудники АО «Мерседес-Бенц РУС» сообщили, что автопроизводитель отзывает 7 003 машин Mercedes-Benz GLE-класс, информирует ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Под отзыв попали фургоны, которые были реализованы с 2018 по 2020 год.
«Причина отзыва транспортных средств: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании», — уточнили в сообщении.
На машинах бесплатно для владельцев откорректируют положение двойного замка ремня. Официальные представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Клиенты получат письма, либо их оповестят по телефону.