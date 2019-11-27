«Открытие М-11 — важнейшее для нас событие, трасса объединила два главных города и уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики. Но останавливаться на этом нельзя — нужно прокладывать новые трассы в других направлениях. У государства есть такая возможность — как с точки зрения ресурсов, так и опыта. Эти проекты требуются для поддержки инвесторов и бизнеса». — отметил Аксаков.

По его словам, конец большой стройки вызывает провал. Парламентарий пояснил, что тот, «кто был задействован в работах, приобретал оборудование, нанимал людей, остается без заказов». Аксаков подчеркнул необходимость продолжать крупные инфраструктурные проекты.

«Трасса — это, прежде всего, способ удобно и быстро доставить товар из одной точки в другую, что оценит занимающийся поставками бизнес. Кроме того, когда появляется крупная дорога федерального значения, она быстро притягивает предпринимателей разной специфики. Вдоль трассы развивается сервис по заправке, обслуживанию и ремонту автомобилей. Для людей строят придорожные магазины, кемпинги, гостиницы, кафе и другие заведения», — уточнил депутат.

По мнению Аксакова, строительство такой трассы — это «толчок развития экономики».

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«Люди, задействованные в работе по прокладке трассы, получают зарплаты, с которых платятся налоги. Подрядчики закупают необходимые материалы и перепоручают сложные работы профессионалам. С каждой сделки, опять же, выплачиваются отчисления в бюджет. Создаются рабочие места, целые семьи спокойны за свое финансовое положение. Таким образом крупные инфраструктурные проекты создают мультипликаторы в экономике страны», — пояснил он.

Депутат убежден, что строительство инфраструктуры обеспечит экономический рост.

«При этом государственно-частное партнерство в крупных инвестиционных проектах полностью себя оправдывает. Госинвестиции не всегда эффективны, тогда как частный бизнес, поскольку собирается зарабатывать на новых дорогах, заинтересован в соблюдении всех строительных технологий. Кроме того, государственные вложения ограничены, а лимитов для вложений бизнеса, в том числе иностранного, как известно, не существует», — заключил депутат.

Ранее завершилось строительство последнего участка трассы. Новая автодорога пройдет по шести регионам, включая Подмосковье, и поможет разгрузить дороги вокруг столицы.