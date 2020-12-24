«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений. Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле», — процитировал Петушенко сайт RT.

В настоящий момент делается проектирование, а в период с февраля по март будет произведена экспертиза. Далее строители приступят к возведению искусственных сооружений.

Ввести трассу в эксплуатацию собираются в 2024 году.