Председатель «Автодора» сообщил, когда начнут строить скоростную платную трассу Москва — Казань
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что новую скоростную платную автомобильную трассу М12 от Москвы до Казани начнут строить в июле грядущего года, пишет РИА «Новости».
«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений. Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле», — процитировал Петушенко сайт RT.
В настоящий момент делается проектирование, а в период с февраля по март будет произведена экспертиза. Далее строители приступят к возведению искусственных сооружений.
Ввести трассу в эксплуатацию собираются в 2024 году.