Транспорт 28 августа 2023, 16:54 Председатель АЭТИ Гордеева заявила о росте цен на техприсоединение зарядных станций к АЗС

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Стоимость процедуры техприсоединения зарядных станций к АЗС сейчас существенно возросла на фоне отмены соответствующих льгот. Об этом сообщила председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, сейчас цена на подобные процедуры может варьироваться от 300 тысяч до 2-3 миллионов рублей в зависимости от удаления точки питания. При этом АЗС выгодно устанавливать такие зарядки, поскольку электромобилисты заряжаются дольше.

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Гордеева отметила, что в первую очередь станциями для зарядки электротранспорта будут оснащаться АЗС на федеральных трассах.