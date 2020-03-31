Предельный срок продажи железнодорожных билетов сократили до 45 суток

Перевозчик пояснил, что пошел на такой шаг, так как пассажиропоток снизился, а количество возвращаемых билетов увеличилось. Многие граждане в сложившейся эпидемиологической ситуации не могут заранее спланировать свое путешествие.

К прежним условиям продажи билетов холдинг вернется после того, как ситуация наладится, а россияне смогут спокойно планировать свои путешествия за несколько месяцев.

ОАО «РЖД» постоянно увеличивало предельные сроки покупки билетов. С 2016 года россияне получили возможность приобрести проездной на поезд дальнего следования за 60 дней до отправления. С 10 декабря 2017 года этот срок увеличился до 90 суток, а с 1 апреля прошлого года до 120 дней, но только на некоторые направления.

Регионы России переходят вслед за Москвой и Подмосковьем в режим усиленной самоизоляции жителей. Гражданам не рекомендуется лишний раз выходить на улицу без определенной цели.

Это делается для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Исключение сделали только для посещения больниц, аптек и магазинов, расположенных рядом. Также можно выгуливать своих домашних питомцев и выносить мусор.

Завтра в Московской городской думе депутаты рассмотрят систему штрафов за нарушение режима самоизоляции. В предлагаемом к рассмотрению законопроекте указаны суммы в четыре тысячи рублей за первое нарушение и пять тысяч рублей за повторное, или за то, если человек уехал на собственном автомобиле в места скопления людей.

Количество новых случаев заражения коронавирусом растет с каждым днем. За минувшие сутки в стране выявили 500 новых носителей возбудителя. Таким образом общее число выросло до 2337 зараженных. В больницах умерли 17 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Выжили и выздоровели 121 человек.