Праздники для снижения аварийности. Как подмосковное ГИБДД борется с нарушениями на дорогах

Количество ДТП с участием детей снизилось в Подмосковье. По сравнению с 2012-м годом аварий с малолетними пострадавшими стало меньше на 53 процента. Об этом сегодня заявил начальник управления ГИБДД по Московской области. Большую роль здесь играет профилактическая работа сотрудников Госавтоиснпекции. Они теперь не только устраивают рейды, но и праздники, напоминая о ПДД. Проходят такие события традиционно в школах, гимназиях и лицеях.

Штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей. Но такой суммой навряд ли кого-то перевоспитаешь. Уговоры вообще не работают, так что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с Министерством образования области устраивают в лицеях, гимназиях и школах праздники, куда приглашают и детей, и родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Открытые уроки с подарками и тематическими мультиками — только часть методики. Сегодня для школьников создают все условия, приближенные к реальным, чтобы стало понятно раз и навсегда — соблюдать ПДД жизненно необходимо.

«Это было необычно! Но я еще раз убедился, что в любом транспортном средстве надо пристегиваться ремнями или держаться за поручни», — делится впечатлениями ученик лицея № 5 Никита Трушин.

Источник фото: телеканал «360»

Знания закрепляются и первыми навыками вождения на спецплощадке. Кстати, на переходе надо слезть с самоката и везти его рядом, то же самое относится и к велосипедам.

Обучающие автогородки будут работать попеременно в разных школах. Но это только часть комплексной работы.

«Влиять на взрослых необходимо. Проводить профилактику нарушения перевозки детей, нарушения движения пешеходов. Сотрудниками проводится не только профилактическая работа, но и контроль движения на линии», — сообщил начальник Управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.

Старания инспекторов не напрасны — в области снижается количество ДТП с участием пострадавших детей. Аварий стало меньше на 53 процента по сравнению с 2012 годом.