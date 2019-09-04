Праздники для снижения аварийности. Как подмосковное ГИБДД борется с нарушениями на дорогах
Штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей. Но такой суммой навряд ли кого-то перевоспитаешь. Уговоры вообще не работают, так что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с Министерством образования области устраивают в лицеях, гимназиях и школах праздники, куда приглашают и детей, и родителей.
Открытые уроки с подарками и тематическими мультиками — только часть методики. Сегодня для школьников создают все условия, приближенные к реальным, чтобы стало понятно раз и навсегда — соблюдать ПДД жизненно необходимо.
«Это было необычно! Но я еще раз убедился, что в любом транспортном средстве надо пристегиваться ремнями или держаться за поручни», — делится впечатлениями ученик лицея № 5 Никита Трушин.
Знания закрепляются и первыми навыками вождения на спецплощадке. Кстати, на переходе надо слезть с самоката и везти его рядом, то же самое относится и к велосипедам.
Обучающие автогородки будут работать попеременно в разных школах. Но это только часть комплексной работы.
«Влиять на взрослых необходимо. Проводить профилактику нарушения перевозки детей, нарушения движения пешеходов. Сотрудниками проводится не только профилактическая работа, но и контроль движения на линии», — сообщил начальник Управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.
Старания инспекторов не напрасны — в области снижается количество ДТП с участием пострадавших детей. Аварий стало меньше на 53 процента по сравнению с 2012 годом.