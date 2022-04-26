Правозащитник Шкуматов рассказал автовладельцам о штрафе за покрышки

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов предупредил автомобилистов, что за неправильную утилизацию покрышек можно получить штраф до двух тысяч рублей. Об этом написал Ura.ru.

Он подчеркнул, что есть много случаев, когда автовладельцы выбрасывают их в мусорку, либо оставляют рядом с машиной.

«В Кодексе об административных правонарушениях есть есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Плюс, деятельность юрлица могут приостановить. Поэтому обращение с покрышками у компаний очень аккуратное. Они их утилизируют, сдают в спецкомпании. Что касается физлиц, то до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают на помойку, в мусорку, или ставили рядом», — сказал Шкуматов.

По словам автоэксперта Дмитрия Славного, такой штраф необходим, поскольку резина перегнивает около 200 лет. Выкидывая ее на улицу, сильно загрязняется окружающая среда.