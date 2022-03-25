Правительству России предложили заморозить цены на проезд в общественном транспорте

Заморозить цены на поездки в общественном транспорте сроком на шесть месяцев предложило правительству России Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Соответствующие письма организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину и полномочным представителям президента в федеральных округах. Об этом написали «Известия».

Как отмечают в ООП, в настоящее время тарифы на проезд уже начали повышаться. Это происходит из-за роста издержек перевозчиков. Например, мэрия Хабаровска получила уведомления от перевозчиков о повышении цен с 30–35 рублей за поездку до 35–40 рублей. Цены на проезд в автобусах и троллейбусах с конца марта вырастут в Уфе (с 24–29 до 28–33 рублей), в Кирове (с 26 до 30 рублей), в Петрозаводске (на 13%, до 40 рублей) и, возможно, в Воронеже (перевозчики попросили власти повысить тариф с 23 до 35 рублей).

По словам экспертов, тарифы на проезд в настоящее время устанавливают власти регионов. Они могут выбирать между двумя типами контрактов с перевозчиком: по не регулируемому тарифу, когда цены устанавливают сами компании, и по регулируемому. Во втором случае перевозчик держит тарифы на «социальном» уровне, но тогда власти не могут влиять на график движения, часы работы и внешний вид техники.

Эксперты отметили, что идея заморозить тарифы социально понятна, но вряд ли получится переложить дополнительные расходы полностью на муниципальные и региональные бюджеты. Потребуется дополнительная финансовая поддержка федеральных властей.