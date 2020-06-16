Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ

Россияне смогут существенно сэкономить на установке газа в свой автомобиль. Правительство собирается оплатить 60% расходов владельцев машин. С соответствующей инициативой выступил министр энергетики Александр Новак.

Он предлагает выделять субсидии из госбюджета в размере 60% от стоимости переоборудования. Это поможет автомобилистам и владельцам малого бизнеса перейти на газ вместо бензина и таким образом значительно сократить расходы на топливо.

При этом также предлагается поучаствовать в расходах «Газпрому» и погасить еще 30% стоимости. В таком случае автовладельцам нужно будет потратить только 10% от цены газового оборудования.

Письмо вице-премьеру Юрию Борисову с такой антикризисной мерой оказалось в распоряжении РБК. В нем упоминаются не только физлица, но и самозанятые, а также индивидуальные предприниматели.

Заправляться природным газом дешевле бензина и дизельного топлива в три раза. К примеру, литр бензина АИ-95 стоит в среднем около 47 рублей, а кубический метр газа — 17 рублей. В среднем, по данным «Газпрома», стоимость километра пути на газе обойдется в один рубль, на бензине — уже в три рубля.