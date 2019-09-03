Правительство направит 4 млрд рублей на создание склада запчастей SSJ100

Деньги выделят из резервного фонда правительства в рамках программы развития семейства самолетов Sukhoi Superjet 100. Средства направят для реализации в Министерство промышленности и торговли, которое займется предоставлением субсидий изготовителям воздушных судов.

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Цель выделенных средств — обеспечить затраты на создание оборотного склада запасных частей в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней.

Использование средств будет контролировать Министерство промышленности и торговли. Ведомство должно отчитаться о проведении работы до 1 февраля 2020 года.

Ранее стало известно, что мексиканский лоукостер Interjet обратился к России с просьбой бесплатно помочь с ремонтом самолетов Sukhoi Superjet 100. На балансе перевозчика находятся 22 лайнера из которых 15 он не может вывести в рейсы. По данным СМИ, из-за падения курса песо, подорожания топлива компания приступила к каннибализации парка — использовании части самолетов в качестве источника запчастей для работающих бортов.

В конце прошлого года отказался от бортов Sukhoi Superjet 100 единственный европейский эксплуатант — ирландский перевозчик Cityjet. В компании объяснили это дефицитом запчастей для этого вида лайнеров.