Правительство может ввести новые льготы для электромобилей
В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей. Несмотря на его рост, в России на данный момент эксплуатируются всего около 4,6 тыс. электрокаров, что составляет примерно одну тысячную часть от всех машин. Об этом написала газета «Известия».
Пока предполагается разрешить собственникам электромобилей ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно парковать машину, в местах с зарядными устройствами, а также не платить за проезд по платным трассам.
Было предложено также освободить владельцев таких машин от транспортного налога. Обсуждались и меры, которые помогут наладить собственное производство автомобилей с электродвигателями, — субсидирование изготовителей и налоговые льготы.
К слову, у субъектов РФ есть возможность уже сейчас по своему усмотрению разрешить принять вышеупомянутые меры по использованию электрокаров. В столице на данный момент уже несколько лет действует для их владельцев бесплатная парковка.