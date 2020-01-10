Правительство может ввести новые льготы для электромобилей

Пока предполагается разрешить собственникам электромобилей ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно парковать машину, в местах с зарядными устройствами, а также не платить за проезд по платным трассам.

Было предложено также освободить владельцев таких машин от транспортного налога. Обсуждались и меры, которые помогут наладить собственное производство автомобилей с электродвигателями, — субсидирование изготовителей и налоговые льготы.

К слову, у субъектов РФ есть возможность уже сейчас по своему усмотрению разрешить принять вышеупомянутые меры по использованию электрокаров. В столице на данный момент уже несколько лет действует для их владельцев бесплатная парковка.