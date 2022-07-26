Правительство Москвы обсудит передачу Туле автобусов

В правительстве Москвы планируют обсудить вопрос передачи Туле автобусов. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительства Москвы.

Сейчас город ждет от Москвы семь трамваев, которые отправятся туда уже в ближайшее время. Идею о передаче автобусов обсудят в четвертом квартале 2022-го года-начале 2023-го.

Все транспортные средства проходят специальную проверку. Они отвечают необходимым требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

«Если транспорт не соответствует требованиям безопасности и комфорта, его ресурс выработан, что подтверждено результатами технической экспертизы, мы его утилизируем или безвозмездно отдаем регионам на запчасти», — сообщили в ведомстве.